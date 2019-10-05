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Укрзализныця потеряла 80 тонн масла Косюка

Укрзализныця потеряла 80 тонн масла Косюка

ООО “Катеринопольский элеватор” группы МХП и ЧАО “Сумской завод продтоваров” обратились в правоохранительные органы из-за факта исчезновения более 80 тонн подсолнечного масла при транспортировке по железной дороге.

Об этом сообщает пресс-служба МХП.

Отмечается, что подсолнечное масло перевозилась в цистернах.

ООО “Катеринопольский элеватор” отправило 11 цистерн общим весом более 696 тонн, из которых было потеряно почти 39 тонн. ЧАО “Сумской завод продтоваров” отправил 4 цистерны общим весом почти 240 тонн, при транспортировке было потеряно 44,3 тонны”, – говорится в сообщении.

ООО “Катеринопольский элеватор” отправил груз со станции Звенигородка (Черкасская область) в направлении станции Октябрьская на терминал ООО МП “Терминал Укрхарчозбутсировина”. ЧАО “Сумской завод продтоваров” отправил груз со станции Басы (Сумская область) в аналогичном направлении.

“Факт исчезновения части груза был обнаружен отправителями 17 и 19 сентября 2019 года, после чего было подано заявление в правоохранительные органы”, – заявили в МХП.

По материалам Економічна Правда
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