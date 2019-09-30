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Названы области с самой высокой стоимостью аренды сельхозземли (инфографика)

Названы области с самой высокой стоимостью аренды сельхозземли (инфографика)

Средняя стоимость аренды за земельные участки для сельского хозяйства возросла с 3,16 тыс. грн в 2018 году до 3,74 тыс. грн в этом году.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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Самая высокая плата за пользование землей установлена ​​в следующих областях:

• Полтавская (44,14% от нормативной денежной оценки (НДО)
• Львовская (33,63% от НДО)
• Черниговская (31,26% от НДО)
• Сумская (31,02% от НДО),
• Ивано-Франковская (30,42% от НДО) областях.

В частности, за 9 месяцев пополнили госбюджет от продажи прав аренды на земельные участки такие области:

• Винницкая (7,2 млн грн),
• Кировоградская (16 млн грн),
• Днепропетровская (4,2 млн грн).

Годовая арендная плата за землю с начала года увеличилась на 7,6 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составляет 153,4 млн грн.

При этом площадь переданных в аренду земель уменьшилась с 46,1 тыс. га до 41 тыс. га.

По материалам Finance.UA
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