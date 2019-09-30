Названы области с самой высокой стоимостью аренды сельхозземли (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Средняя стоимость аренды за земельные участки для сельского хозяйства возросла с 3,16 тыс. грн в 2018 году до 3,74 тыс. грн в этом году.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.
Читайте также: Кто сможет покупать землю в Украине
Самая высокая плата за пользование землей установлена в следующих областях:
• Полтавская (44,14% от нормативной денежной оценки (НДО)
• Львовская (33,63% от НДО)
• Черниговская (31,26% от НДО)
• Сумская (31,02% от НДО),
• Ивано-Франковская (30,42% от НДО) областях.
В частности, за 9 месяцев пополнили госбюджет от продажи прав аренды на земельные участки такие области:
• Винницкая (7,2 млн грн),
• Кировоградская (16 млн грн),
• Днепропетровская (4,2 млн грн).
Годовая арендная плата за землю с начала года увеличилась на 7,6 млн грн по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составляет 153,4 млн грн.
При этом площадь переданных в аренду земель уменьшилась с 46,1 тыс. га до 41 тыс. га.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров11 ч. назад - 7272 26
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 4874 21
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличными7 ч. назад - 3414 15
Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"7 ч. назад - 201 3
Гончарук назвал условие для роста украинской экономики на 40%13 ч. назад - 1791 3
Курс наличного доллара9 ч. назад - 12092
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров11 ч. назад - 7272 26
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличными7 ч. назад - 3414 15
ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроект9 ч. назад - 3238 2
На каком хобби можно заработать больше всего (инфографика)14 ч. назад - 2384
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)Позавчера, 12:10 - 1035
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1586
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1459
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2754
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 3025