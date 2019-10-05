В полиции заявили об обновлении персонала на 40%

На сегодня в Национальной полиции поменяли 40% персонала, — заявил новоназначенный глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью изданию Левый берег.

«Нас 130 000 человек. Еще в 2015 году замминистра внутренних дел того времени Эка Згуладзе говорила, что для того, чтобы поменять весь личный состав и найти новые лица, необходимо 10-12 лет. Министр внутренних дел, и мы знали, какую реформу затеваем, на какие жертвы идем. На сегодняшний день мы поменяли 40% персонала. Осталось 60%», — ответил он на вопрос о вероятных «чистках» в полиции.

По словам главы Нацполиции, из тех, кто был уволен, восстановилось через суды не менее 3000 человек. При этом Клименко отметил, что восстановившихся увольняют повторно.

«Увольняем второй раз. Но, вообще, это вопрос не ко мне. Мы констатируем факт, что суды не всегда справедливы. Это наше субъективное мнение. В то же время, могу сказать, что есть ошибка и со стороны молодой Нацполиции 2015-2016 годов, когда у нас еще не было достаточной нормативной базы. Документы на увольнение из рядов полиции иногда составлялись неправильно, давали возможность оспорить их в суде», — разъяснил он.