Международные резервы Украины в сентябре уменьшились на 2,6%

Международные резервы Украины составили 21,4 млрд долл. США по итогам сентября, уменьшившись за месяц на 2,6%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Национального банка Украины.

“По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21 437,7 млн долл. США (в эквиваленте). В сентябре они уменьшились на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу”, – отметили в НБУ.

Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка, добавили в регуляторе.