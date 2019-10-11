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Минцифры планирует легализовать майнинг криптовалют в течение 2-3 лет

Минцифры планирует легализовать майнинг криптовалют в течение 2-3 лет

В Минцифры планируют за следующие 2-3 года легализовать деятельность по майнингу криптовалют.

Об этом сообщили на открытой встрече украинского блокчейн-сообщества, передает Министерство цифровой трансформации Украины.

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Там отметили, что вопросы внедрения технологии блокчейн, ее применения в государственном управлении и развитии виртуальных активов чрезвычайно актуальны для Минцифры.

В частности, в планах государства на следующие два-три года законодательно определить терминологию и наработать компромиссный вариант налогообложения в этой сфере

Также хотят внедрить технологию блокчейн в государственных реестрах и исключить злоупотребления на рынке виртуальных активов. Еще одним важным шагом будет привлечение в Украину международных криптовалютных бирж.

В правительстве считают необходимым сделать Украину конкурентоспособной на мировом рынке виртуальных активов, привлечь в Украину иностранные компании и инвесторов.

По материалам Finance.UA
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