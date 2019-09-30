НБУ: Украина выплатила 560 млн долларов долга МВФ

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В сентябре текущего года Украина погасила 560,9 миллиона долларов долга перед Международным валютным фондом, пишет УНН со ссылкой на данные, которые приводит пресс-служба Национального банка Украины.
В общем в течение сентября объемы выплат по валютным долгам государства Украина 1,97 миллиарда долларов (в долларовом эквиваленте).
“Из этой суммы 1 223,7 млн долл. США направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций, 560,9 млн дол. США было выплачено по обязательствам перед Международным валютным фондом, остальные средства — по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями”, — указано в сообщении регулятора.
В Национальном банке также добавили: “расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения правительством облигаций внутреннего государственного займа, номинированных в валюте, на сумму 546,9 млн долл. США”.
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