В НБУ назвали две причины укрепления гривны в 2019 году

На курс гривны к доллару с начала 2019 года положительно влияли в основном два фактора. Об этом заявил руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари в интервью “Еспресо”.

Как отметил Бахтари, одной из главных причин укрепления курса гривны к доллару была покупка иностранцами облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины.

По его словам, второй причиной была ситуация с экспортом. “Надо вспомнить, что в этом году очень удачное положение вещей с экспортной отраслью. У нас большая часть экспорта – это или металлургическая продукция, руда, или это аграрный сектор”, – сказал он и добавил, что эти сектора дают 80% валютной выручки.

Представители НБУ отметил, что дела в аграрном секторе идут довольно неплохо, а урожай по прогнозам превзойдет рекордный прошлогодний. “И так же неплохо дела обстоят у наших металлургов”, – добавил он.

Бахтари также напомнил, что в Украине продолжает расти ИТ-отрасль, которая приносит валютную выручку.

“В целом весь экспорт дал больше валюты и продолжает ее заводить в страну, что также повлияло на курс”, – сказал он.