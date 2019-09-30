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В Копенгагене открылась новая кольцевая линия метро

В Копенгагене открылась новая кольцевая линия метро

Новая кольцевая линия метро длиной 15,5 км открылась в Копенгагене (Дания): она соединила три “мостовых квартала” – Вестербро, Норребро и Остербро – с центром и значительно расширила радиус городского метро.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на The Local.

Новая линия включает в себя 17 станций: ожидается, что с запуском новой ветки в течение первого года эксплуатации пассажиропоток метро Копенгагена удвоится. Предполагается, что в 2020 году метро обслужит около 122 миллионов пассажиров.

По данным местных СМИ, строительство новой линии стало крупнейшим строительным проектом Копенгагена со времен короля Кристиана IV, который построил многие из исторических зданий города и большую часть района Кристиансхавн в 17 веке.

По материалам Центр транспортных стратегий
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