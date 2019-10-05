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В Украине падает стоимость новых автомобилей

В Украине падает стоимость новых автомобилей

В свете экономической ситуации в Украине, мы не стали анализировать и углубляться в причины роста гривны и падения доллара. Мы решили понаблюдать, как импортеры реагируют на колебания валюты, и есть ли для украинского покупателя в этом плюс.

Тех, кто уже давно присматривается к покупке нового автомобиля, очень заботит ситуация с нестабильностью валюты и есть ли возможность при сниженном курсе доллара приобрести машину в гривневом эквиваленте дешевле, чем еще полгода назад.

При легком анализе видно, что некоторые импортеры активно снижают цены при помощи акционных предложений или замены прайсов. Так, та же Toyota RAV4 в начале года имела ценник в 665 175 гривен, а теперь стоит на 37 035 тысяч дешевле.

Импортеры не кричат о приятной стоимости, но активно обновляют прайсы в зависимости от колебаний курса валют. Покупателям стоит поторопиться, ведь автомобили заказываются заранее, а ожидать некоторые новинки придется от месяца до полугода в зависимости от бренда, модели и особенностей.

По материалам autonews.ua
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