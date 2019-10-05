В Украине начинают производить современные автобусы

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Отечественное предприятие запускает серийное производство новой модели на базе надежных шасси Iveco. Об этом в социальной сети Facebook сообщает руководитель Научно-технического центра «Автополипром» Роман Харгелия.
“Наконец-то свершилось — по разработке и дизайну НТЦ “Автополипром” на новом предприятии ООО “Ровенский автозавод” изготовлен первый опытный образец междугороднего автобуса на шасси Iveco Daily. Теперь испытания, сертификация и надеюсь — серийное производство))) Теперь можно и нужно браться за что-то новое!” – написал конструктор.
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