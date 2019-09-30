"Нафтогаз" создает компанию по торговле нефтепродуктами

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НАК “Нафтогаз Украины” одобрил создание в рамках дивизиона “Нефть” новой компании “Нафтогаз Ойл Трейдинг”, которая будет специализироваться на трейдинге продуктов нефтепереработки.
Об этом говорится в решении правления НАКа как акционера “Укртранснафты” от 3 октября, пишет Enkorr.
Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО “Укртранснафта” — компании, на основе которой создавался дивизион “Нефть”. Компания будет торговать как импортными нефтепродуктами, так и ресурсом, производимым Шебелинским заводом.
“Нафтогаз Ойл Трейдинг” будет закупать/продавать все объемы нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы “Нафтогаз”, — проинформировал замглавы дивизиона по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.
Как сообщалось, в конце августа “Укргазвыдобування” подписало контракт со специмпортером белорусских нефтепродуктов ООО “БНК-Украина” на поставку 20 тыс. т дизельного топлива в месяц. По имеющейся информации, договор рассчитан до конца 2019 года, с возможностью продления.
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