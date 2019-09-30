НКРЭКУ установила тарифы на распределение газа для 44 газораспределительных предприятий

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Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, изменила тарифы на услуги распределения природного газа для операторов газораспределительных систем.
Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.
Согласно постановлению, тариф на услуги распределения газа для 44 предприятий составит от 0,22 до 1,65 грн за 1 куб. м в месяц без НДС.
Согласно документу, с целью недопущения резкого роста тарифов на услуги распределения природного газа на территории деятельности лицензиата и обеспечения покрытия всех обоснованных затрат лицензиатов, Департаментом предлагается при пересмотре тарифов включить в структуру тарифов соответствующие компенсации, учитывая их равными частями в течение нескольких периодов. Для обеспечения финансирования капитальных расходов, связанных с обеспечением безопасности, надежности, регулярности и качества поставки природного газа газораспределительной системой, а именно мероприятий, предусмотренных первым разделом плана развития газораспределительной системы, планируется предусмотреть средства на общую сумму 563,8 млн грн (без НДС) .
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