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Планируют изменить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав

Планируют изменить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав

В Украине хотят допускать к практическим занятиям по вождению только после успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения.

Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте Верховной Рады 2 октября 2019 года.

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“Огромное количество автошкол создает огромную конкуренцию, которая преодолевается демпингом стоимости обучения за счет снижения качества. Некоторые слушатели автошкол посещают только часть занятий практической подготовки (без теоретической), или вообще их игнорируют, полагаясь на сдачу экзамена за взятки”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту №2201.

Что предлагают:

  • Участники дорожного движения имеют право на изучение норм и правил дорожного движения в аккредитованных учебных заведениях или через самостоятельное овладение.
  • Каждый гражданин, который достиг соответственного возраста, не имеет медицинских противопоказаний и прошел полный курс обучения (допускается самоподготовка) по соответствующим программам, может получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории.
  • Лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязано пройти медицинский осмотр, подготовку, самоподготовку или переподготовку согласно типовой учебной программе, успешно сдать теоретический и практический экзамены. Лицо, прошедшее самоподготовку, допускается к сдаче теоретического экзамена в порядке, предусмотренном частью восьмой статьи 15 настоящего Закона.
  • Человек, прошедший самоподготовку и не сдавший теоретический экзамен, допускается к повторной сдаче экзамена не ранее чем через 3 месяца с момента сдачи предыдущего экзамена.

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  • На автомобильных дорогах и улицах общего пользования запрещается обучать вождению транспортных средств лиц, не сдавших теоретический экзамен в соответствии с требованиями части восьмой статьи 15 настоящего Закона.
По материалам Finance.UA
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