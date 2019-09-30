Планируют изменить правила сдачи экзаменов на получение водительских прав

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В Украине хотят допускать к практическим занятиям по вождению только после успешной сдачи экзамена на знание правил дорожного движения.
Соответствующий законопроект зарегистрировали на сайте Верховной Рады 2 октября 2019 года.
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“Огромное количество автошкол создает огромную конкуренцию, которая преодолевается демпингом стоимости обучения за счет снижения качества. Некоторые слушатели автошкол посещают только часть занятий практической подготовки (без теоретической), или вообще их игнорируют, полагаясь на сдачу экзамена за взятки”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту №2201.
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