Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливо

В сентябре в Украине стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза почти не изменилась по сравнению с августом. Но эксперты прогнозируют, что уже в октябре эта ситуация может поменяться в худшую для украинских автомобилистов сторону.

Стоимость горючего в нашей стране зависит главным образом от трех факторов. Первое – цена нефтепродуктов на границе. Второе – акциз. Третье – курс гривны.

На увеличение стоимости дизельного топлива влияет то, что его поставляют в Украину сейчас меньше, чем раньше. Россия практически прекратила поставки. Беларусь делает это с заметными перебоями. Остается только морской путь, но одесский порт не может справиться с увеличением количества прибывающих танкеров.

Рост стоимости бензина в Украине может произойти из-за его удорожания на границе, хотя с его поставками особых проблем нет.