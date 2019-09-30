Эксперты объяснили, почему начали дорожать бензин и дизтопливо

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В сентябре в Украине стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза почти не изменилась по сравнению с августом. Но эксперты прогнозируют, что уже в октябре эта ситуация может поменяться в худшую для украинских автомобилистов сторону.
Стоимость горючего в нашей стране зависит главным образом от трех факторов. Первое – цена нефтепродуктов на границе. Второе – акциз. Третье – курс гривны.
На увеличение стоимости дизельного топлива влияет то, что его поставляют в Украину сейчас меньше, чем раньше. Россия практически прекратила поставки. Беларусь делает это с заметными перебоями. Остается только морской путь, но одесский порт не может справиться с увеличением количества прибывающих танкеров.
Рост стоимости бензина в Украине может произойти из-за его удорожания на границе, хотя с его поставками особых проблем нет.
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