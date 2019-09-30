В Украине начали собирать новый вид автомобилей

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания «Завод специального оборудования» из Черкасской области начала выпускать автоэвакуаторы. В последнее время в Украине повысился интерес к такой технике.
Один из черкасских эвакуаторов сделан на базе шасси ISUZU NPR-75. Колесная база составляет 3815 мм. Кабина – однорядная, помещаются три человека. Подвеска – рессорная. Двигатель — 5193 см3. Его мощность достигает 155 л.с. Мотор работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
Размер платформы — 6000х2200 мм. Она имеет трапы, электрическую лебедку, фонарь, специальные ремни для фиксации автомобиля. В зависимости от нужд заказчика комплектацию можно менять, добавить другое оборудование или инструмент.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров12 ч. назад - 7645 26
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 5017 22
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличными9 ч. назад - 3703 15
Фонд гарантирования повторно выставил на торги стадион "Черноморец"9 ч. назад - 243 3
Гончарук назвал условие для роста украинской экономики на 40%14 ч. назад - 1865 3
Курс наличного доллара11 ч. назад - 13924
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров12 ч. назад - 7645 26
В Украине могут ввести сбор от операций по покупке инвалюты наличными9 ч. назад - 3703 15
ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроект10 ч. назад - 3561 2
На каком хобби можно заработать больше всего (инфографика)15 ч. назад - 2454
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)Позавчера, 12:10 - 1052
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1595
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1466
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2762
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 3032