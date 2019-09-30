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В Украине начали собирать новый вид автомобилей

В Украине начали собирать новый вид автомобилей

Компания «Завод специального оборудования» из Черкасской области начала выпускать автоэвакуаторы. В последнее время в Украине повысился интерес к такой технике.

Один из черкасских эвакуаторов сделан на базе шасси ISUZU NPR-75. Колесная база составляет 3815 мм. Кабина – однорядная, помещаются три человека. Подвеска – рессорная. Двигатель — 5193 см3. Его мощность достигает 155 л.с. Мотор работает вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Размер платформы — 6000х2200 мм. Она имеет трапы, электрическую лебедку, фонарь, специальные ремни для фиксации автомобиля. В зависимости от нужд заказчика комплектацию можно менять, добавить другое оборудование или инструмент.

По материалам autonews.ua
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