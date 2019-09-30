Средняя ставка по кредитам в ломбардах - 210% годовых

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По данным Нацкомфинуслуг, на 30.06.2019 было зарегистрировано 343 ломбарда и 6120 их обособленных подразделений.
На конец первого полугодия их активы составляли 3,92 млрд грн, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уставный капитал вырос на 1,1% – до 1,51 млрд грн.
Сумма предоставленных кредитов под залог за первое полугодие составила 9,05 млрд грн (+10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), оценочная стоимость имущества, принятого в залог, – 10,57 млрд грн (+5,2%), количество предоставленных кредитов – 5,9 млн (-1,9%), сумма погашенных кредитов – 8,75 млрд (+9,7%), в т.ч. за счет залогового имущества – 1,1 млрд грн (+34,6%).
Средний размер кредитов, выданных ломбардами за первое полугодие 2019 года, – 1537 грн.
Средневзвешенная годовая процентная ставка – 209,9%, что на 30,2 процента больше, чем на 30.06.2018.
Самую большую долю составляют кредиты, предоставленные под залог изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней – 75,2%.
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