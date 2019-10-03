Трамп сообщил о подписании документа, который предусматривает полную отмену виз для граждан Польши

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Президент США Дональд Трамп сообщил о подписании документа, который предусматривает полную отмену визовых обязательств для граждан Польши, передает «Польское радио».
Однако, по данным американских СМИ, это не значит, что теперь поляки смогут свободно ехать в США.
Американский лидер заявил на встрече с журналистами, что он подписал документ о включении Польши в программу безвизового движения – Visa Waiver Program. Граждане государств, входящих в эту программу, могут без виз находиться в США с целью предпринимательской деятельности или в туристических целях до 90 дней.
Как отмечается, в последнее время количество отказов выдачи виз для граждан Польши уменьшилось до 2,8%. Требованием для включения в программу безвизового движения является показатель на уровне менее 3%.
Газета Chicago Sun-Times пишет, что теперь – решение за Министерством национальной безопасности, которое и должно окончательно одобрить или, наоборот, отклонить предложение президента.
«Теперь, когда Польша была внесена (в список – прим. ред.), Министерство национальной безопасности примет необходимые меры как можно скорее, чтобы оценить вступление Польши в программу. Если Польша будет определена как страна безвизового режима, ее гражданам будет разрешен безвизовой въезд в Соединенные Штаты для бизнеса и туризма. Двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Польшей никогда не были столь прочными, и это послужило бы замечательным достижением для обеих стран», – говорится в заявлении Белого дома.
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