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Суд признал банкротом компанию Новинского

Суд признал банкротом компанию Новинского

3 октября Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ООО «Торговый дом Амстор» бизнесмена Вадима Новинского и открыл ликвидационную процедуру.

В декабре прошлого года этот же суд утвердил реестр требований кредиторов компании. Среди них – банк ПУМБ (1,04 млрд грн – четвертая очередь и 313,9 млн грн – шестая очередь) и Укрэксимбанк (723,8 млн грн – четвертая очередь). Отдельно внесены в реестр требования кредиторов, обеспеченные залогом: Укрэксимбанка (1,015 млрд грн), ПУМБ (535,9 млн грн), банка Форум (34,4 млн грн), ООО «Финансовая компания Авуар-Сервис» (895,4 млн грн).

Смарт-Холдинг Новинского позиционировал Амстор Ритейл Групп как компанию по управлению коммерческой недвижимостью, которая выступает оператором 14 торговых центров площадью более 190 тыс. кв. м в восьми городах центральной и восточной Украины. В апреле 2015 года в Смарт-Холдинге сообщали, что долг сети Амстор перед банками в то время составлял около $160 млн, перед поставщиками – около 300-350 млн грн.

По материалам Finbalance
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