0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 232 0

Нотариусам собираются повысить штрафы за незаконную регистрацию недвижимости

Нотариусам собираются повысить штрафы за незаконную регистрацию недвижимости

Для нотариусов планируют увеличить штрафы за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических и физических лиц.

Новые нормы УНН разъяснили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.

Соответствующий законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности” принят 3 октября. Однако, пока еще не подписан Президентом.

Закон, как отмечается, предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.

“Законом внедряется принцип одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, когда регистрационное действие проводится нотариусом, который удостоверил соответствующий документ о вещном праве. Законом увеличены штрафы за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, – говорится в сообщении.

Указано также, что на должностных лиц, в том числе нотариусов, будет налагаться штраф за незаконную регистрацию от четырехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Ранее штраф был от двухсот до четырехсот минимумов. Если лицо совершит нарушение повторно в течение года – то на нее наложат штраф от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

“Также увеличены штрафы за нарушение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан”, – добавили в ведомстве.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.