Нотариусам собираются повысить штрафы за незаконную регистрацию недвижимости

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Для нотариусов планируют увеличить штрафы за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических и физических лиц.
Новые нормы УНН разъяснили в пресс-службе Главного территориального управления юстиции в Николаевской области.
Соответствующий законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности” принят 3 октября. Однако, пока еще не подписан Президентом.
Закон, как отмечается, предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса.
“Законом внедряется принцип одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, когда регистрационное действие проводится нотариусом, который удостоверил соответствующий документ о вещном праве. Законом увеличены штрафы за нарушение законодательства о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, – говорится в сообщении.
Указано также, что на должностных лиц, в том числе нотариусов, будет налагаться штраф за незаконную регистрацию от четырехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Ранее штраф был от двухсот до четырехсот минимумов. Если лицо совершит нарушение повторно в течение года – то на нее наложат штраф от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
“Также увеличены штрафы за нарушение порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений. Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа от четырехсот до шестисот необлагаемых минимумов доходов граждан”, – добавили в ведомстве.
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