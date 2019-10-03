Thomson Reuters выйдет на рынок ивент-услуг

Корпорация Thomson Reuters приобрела компанию по проведению мероприятий FC Business Intelligence (FCBI). Медиагруппа планирует таким образом выйти на быстро растущий рынок и помочь в дальнейшем продвижении своего бренда Reuters News.

Британская компания, которая будет переименована в Reuters Events и войдет в состав подразделения Reuters News, проводит выставки и конференции по всему миру в таких секторах, как фармацевтика, энергетика, транспорт, страхование и технологии. Условия сделки не разглашаются.

По словам Майкла Фриденберга, занявшего пост президента Reuters в прошлом году, в FCBI числится 130 сотрудников, а сама компания в последнее время росла быстрее, чем в среднем по отрасли.

«Это быстрорастущий сектор с хорошим уровнем стабильности в условиях подъемов и спадов, – пояснил он. – Это – способ диверсифицировать и увеличить нашу доходную базу».

Reuters, новостное подразделение Thomson Reuters, включает в себя различные медийные платформы, включая телевизионные, социальные и мобильные, которые могут использоваться для демонстрации новостей, которые освещают события разного рода, сказал Фриденберг.