ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2190 , которым предусматривается введение 30-дневного периода с момента вступления в силу проекта этого Закона, в течение которого самозанятые лица будут иметь право осуществить регистрацию прекращения предпринимательской деятельности без применения к ним штрафных санкций за неуплату ЕСВ.

Автором проекта закона о внесении изменений в Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” (относительно справедливости взимания единого социального взноса) является Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

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“Данный законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций относительно физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не уплачивали ЕСВ за периоды, в течение которых ими не было получено доходов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Что предлагают:

В случае если плательщики (которые определены в пунктах 4 и 5 части первой статьи 4 настоящего Закона) не получают доход от своей деятельности, подлежащей обложению налогом на доходы физических лиц, освобождаются от выполнения своих обязательств.

Ответственность, штрафные и финансовые санкции, предусмотренные настоящим Законом за неисполнение обязанностей плательщика единого взноса в период с 1 января 2017 года до момента вступления в силу Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” (относительно справедливости взимания единого социального взноса), к плательщикам единого взноса, указанным в этом пункте, не применяются.

Недоимка, возникшая у плательщиков единого взноса, указанных в этом пункте, признается безнадежной и подлежит списанию в порядке, предусмотренном НКУ для списания безнадежного налогового долга.

Основанием для предоставления такого освобождения является подача в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” (относительно справедливости взимания единого социального взноса):

плательщиками, определенными в пункте 4 этого Закона (кроме физических лиц – предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения) в государственный регистратор по месту нахождения регистрационного дела физического лица-предпринимателя, заявления о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности;