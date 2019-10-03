ФЛП без деятельности смогут ликвидироваться без уплаты ЕСВ - законопроект

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №2190, которым предусматривается введение 30-дневного периода с момента вступления в силу проекта этого Закона, в течение которого самозанятые лица будут иметь право осуществить регистрацию прекращения предпринимательской деятельности без применения к ним штрафных санкций за неуплату ЕСВ.
Автором проекта закона о внесении изменений в Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” (относительно справедливости взимания единого социального взноса) является Глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.
Читайте также: Когда заработает единый счет для уплаты налога
“Данный законопроект разработан с целью предотвращения применения несправедливых штрафных санкций относительно физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц, которые не уплачивали ЕСВ за периоды, в течение которых ими не было получено доходов”, – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Что предлагают:
Основанием для предоставления такого освобождения является подача в течение 30 календарных дней с даты вступления в силу Законом Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” (относительно справедливости взимания единого социального взноса):
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 3361 16
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров3 ч. назад - 4084 12
Министр озвучила сроки старта отопительного сезонаПозавчера, 19:22 - 6456 4
Гончарук назвал условие для роста украинской экономики на 40%5 ч. назад - 1161 3
Как оформить субсидию онлайн (инфографика)03.10.2019, 19:02 - 1186 3
Rozetka ввела плату за самовывоз товаров3 ч. назад - 4084 12
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 3361 16
В НБУ сообщили, имеет ли право банк передавать долг физлица коллектору без предупрежденияВчера, 14:01 - 3181 1
Фактическая зарплата в агросекторе втрое выше официальнойВчера, 21:00 - 2497
Куда украинцы в будущем могут поехать без визВчера, 15:16 - 2079 1
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)Позавчера, 12:10 - 868
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1520
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1405
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2673
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2947