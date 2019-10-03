Межбанк: продолжит ли свое наступление доллар

Понедельник пройдет достаточно сложно на валютном рынке. Дело в том, что курсовые задачи у участников торгов сегодня будут абсолютно противоположными и на нашем малообъемном межбанке любой выход крупного игрока с суммами в пределах 15-25 млн долларов способен полностью менять расклад спроса и предложения в течение сессии и соответственно – тренд по курсу.

С одной стороны – попытки разогреть курс экспортерами и спекулянтами продолжаться. Тем более, что заканчивается период покупки валюты “дочками” иностранных компаний под репатриацию дивидендов. Это традиционно играет “на повышение” котировок. Добавится к этой раскачке курса и фактор завтрашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Причем, если раньше – это всегда только работало в пользу нацвалюты (нерезиденты активно скупали гривневые облигации и для этого продавали валюту на межбанке в больших объемах), то сейчас те же иностранцы из-за малых объемов этих аукционов (в этот раз до 3 млрд гривен по номиналу) и попыток Минфина снизить за счет этого их доходность – стараются подыграть спекулянтам, чтобы подороже продать валюту и таким образом сделать для себя покупки гривневых облигаций более выгодными. Эффект одновременных действий экспортеров, спекулянтов и нерезидентов – работает против нацвалюты.

В части снижения котировок сейчас работают только интересы импортеров – которые пытаются закрывать свои валютные покупки подешевле. Иногда им “помогает” НБУ, который выходит с продажей доллара на межбанке при уж очень сильных взлетах котировок.

Элемент “неразберихи” на валютном рынке сейчас вносит наличный рынок, где из-за роста спроса на валюту, дефицита такой наличности в обменках и определенного ажиотажа у населения – котировки обменников очень разнятся, а спред между покупкой и продажей иногда достигает даже до 60 копеек. При том, что в обычный период это 15-20 копеек на долларе. Спекулятивные переливы валюты с межбанка на наличный рынок и игра на разнице этих курсов – сейчас один из факторов скачков котировок на торгах.

Сегодня «погоду» на торгах будут делать выходы и курсовые задачи крупнейших игроков, а также поведение наличного рынка. Нацбанк постарается не вмешиваться в ситуацию при росте котировок (при недостатке валюты), но при ситуативном излишке предложения — мы снова увидим регулятор с покупкой валюты через Matching в пределах 30 млн долларов.

Как и в прошлую пятницу – учитывая разнонаправленность курсовых интересов основных игроков межбанка и явных перекосов спроса и предложения — мы ожидаем на сегодня продолжение курсовых скачков и широкий коридор по доллару в пределах 24,70-25,00 гривен при объемах операций в пределах до 220-240 млн долларов при заключении до 440-510 сделок.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,78 / 24,83

евро – 27,18 / 27,23

российский рубль – 0,3833 / 0,3843

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