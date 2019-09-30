Укрзализныця улучшила финрезультат за первое полугодие

Финансовый результат Укрзализныци в первом полугодии 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, улучшен в два раза и составил 1,1 млрд грн.

Об этом сообщил член наблюдательного совета Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

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Показатель EBITDA – 7,5 млрд грн, что на 6% больше, чем в первом полугодии 2018 года.

Доход от реализации продукции Укрзализныци достиг 44,2 млрд грн, что на 11% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Рост операционных расходов составил менее 7%.

Наибольший удельный вес – 92% (40,5 млрд грн) в структуре дохода от реализации продукции составляют доходы от перевозок грузов и пассажиров.

Кроме того, он рассказал, что кредитный портфель компании уменьшен почти на 1 млрд грн и улучшена его структура. Поэтому ликвидность компании остается на стабильном уровне, что дает уверенность инвесторам в выполнении Укрзализныцей своих финансовых обязательств.