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Украинцам открыли данные Геокадастра онлайн

Украинцам открыли данные Геокадастра онлайн

Госгеокадастр начинает практику обнародования 100% решений, принимаемых его территориальными органами по вопросам распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Информация размещается в разделе “Обнародование приказов по распоряжению землями” на сайте Госгеокадастра по ссылке.

Какая информация предоставляется в открытом доступе:

  • о дате регистрации,
  • номере и тематике ходатайства, категории лиц, обращающихся с ходатайством,
  • статус рассмотрения заявления территориальным органом Госгеокадастра, дата,
  • номер и вид приказа, выданного территориальным органом Госгеокадастра, кадастровый номер и целевое назначение земельного участка, в отношении которого издан приказ.
  • доступна функция поиска по любому параметру, в частности по регионом, где было принято решение относительно распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Обновление информации происходит автоматически, поскольку функционал синхронизирован с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.

Что это дает – преодолевает коррупционную составляющую в сфере распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и позволяет сделать прозрачными и публичными все этапы распоряжения землями.

По материалам Finance.UA
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