Украинцам открыли данные Геокадастра онлайн

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Госгеокадастр начинает практику обнародования 100% решений, принимаемых его территориальными органами по вопросам распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.
Информация размещается в разделе “Обнародование приказов по распоряжению землями” на сайте Госгеокадастра по ссылке.
Какая информация предоставляется в открытом доступе:
Обновление информации происходит автоматически, поскольку функционал синхронизирован с данными системы электронного документооборота Госгеокадастра.
Что это дает – преодолевает коррупционную составляющую в сфере распоряжения землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности и позволяет сделать прозрачными и публичными все этапы распоряжения землями.
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