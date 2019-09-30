Правительство продлило льготные расчеты государственных ТЭЦ за долги перед Нафтогазом

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Кабинет Министров Украины принял постановление, которым продлевает срок льготного периода теплоэлектроцентралей, которые подчиняются Фонду государственного имущества, по долгам за потребленный газ перед Нафтогазом.
Соответствующее постановление появилось на сайте правительства.
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Так, государственным ТЭЦ разрешили погасить только 60% своих долгов перед Нафтогазом для того, чтобы получить от компании газ на период отопительного сезона. Такой режим погашения долгов будет действовать до 1 мая 2020 года. После этого ТЭЦ нужно будет погасить не 60%, а 90% долга для того, чтобы получать газ от Нафтогаза.
«Принятое решение будет способствовать устойчивому прохождению отопительного сезона 2019/20 года и бесперебойному предоставлению коммунальных услуг для жителей соответствующей территориальной общины», — прокомментировали решение в правительстве.
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