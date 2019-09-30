Правительство продлило льготные расчеты государственных ТЭЦ за долги перед Нафтогазом

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым продлевает срок льготного периода теплоэлектроцентралей, которые подчиняются Фонду государственного имущества, по долгам за потребленный газ перед Нафтогазом.

Соответствующее постановление появилось на сайте правительства.

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Так, государственным ТЭЦ разрешили погасить только 60% своих долгов перед Нафтогазом для того, чтобы получить от компании газ на период отопительного сезона. Такой режим погашения долгов будет действовать до 1 мая 2020 года. После этого ТЭЦ нужно будет погасить не 60%, а 90% долга для того, чтобы получать газ от Нафтогаза.

«Принятое решение будет способствовать устойчивому прохождению отопительного сезона 2019/20 года и бесперебойному предоставлению коммунальных услуг для жителей соответствующей территориальной общины», — прокомментировали решение в правительстве.