Правительство обнародовало постановление об отсрочке штрафов для "еврономеров"

До 1 января 2020 года владельцев авто на еврономерах не будут штрафовать за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Текст постановления опубликован на Правительственном портале.

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Кабмин урегулировал вопрос таможенного оформления транспортных средств, ввозимых на территорию Украины.

“Согласно закону Украины от 12 сентября 2019 г. №73-IХ “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” Кабинет министров Украины постановляет: Возобновить действие Временного порядка выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на таможенной территории Украины, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 12 декабря 2018 г. № 1077 и постановления Кабинета министров Украины от 13 февраля 2019 г. № 101 “Вопросы таможенного оформления транспортных средств, ввозимых на таможенную территорию Украины”“, – говорится в документе.

Возобновленный Временный порядок выполнения таможенных формальностей будет действовать до 1 января 2020 года.

Законом Украины от 20 сентября 2019 г. № 73-IХ “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины” внесены изменения в Таможенный кодекс Украины, которыми предусмотрено продление до 31 декабря 2019 года включительно действия переходного периода, в котором граждане Украины без применения к ним административных взысканий могут оформить для свободного обращения автомобили, которые используются в Украине на иностранной регистрации.