Межбанк: пятница способна потрепать нервы

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Пятница, несмотря на эффект окончания недели – способна очередной раз потрепать нервы как клиентам, так и банкам. При этом, как за счет попыток разогреть курс экспортерами и спекулянтами для того, чтобы частично отыграть вчерашний откат котировок, так и за счет совершенно противоположных интересов у покупателей – сбить еще курс по-максимуму на вчерашнем проседании доллара на 38 копеек.
Противостояние курсовых интересов крупнейших игроков и спекулянтов будет основным мотиватором сегодняшних событий на межбанке.
Против гривны сработает фактор начала периода вывода дивидендов у “дочек” иностранных компаний, что обычно провоцирует рост котировок на торгах. В пользу нацвалюты – фактор “прозрения” наличного рынка, где после “грабительских” и спекулятивных курсов продаж по 25,90-26,20 гривен, наличный быстро развернулся до уровней цены продажи по 25,00-25,10 гривен. И это все буквально за два дня. Население и мелкий бизнес остановились в ажиотажной скупке валюты, и теперь пошла другая волна – попыток сдать валюту подороже (что, впрочем, уже удается отдельным гражданам плохо – “впаривать” дорого доллар им практически не удается.
В конечном итоге в пятницу спекулятивная игра части клиентов продолжится, но объемы и интенсивность атак на гривну снизятся. “Погоду” на торгах сегодня будут делать выходы и курсовые задачи крупнейших игроков. Не особо будут активны в этот день и нерезиденты.
Они ждут условий объявления нового аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ (пройдет в следующий вторник) и после последних курсовых ралли – даже частично притихли и на вторичном рынке по украинским облигациям. Так что особых объемов валюты сегодня на межбанке от них ожидать не стоит.
НБУ постарается не вмешиваться в ситуацию (если будет ощущаться недостаток валюты), так как он уже “залил” порядка 200 млн долларов с начала недели. А вот если появится ситуативный ее излишек – мы увидим регулятор с покупкой валюты через Matching. Тем более, что Нацбанк объявил не так давно об увеличении лимита по ежедневным выкупам доллара с 20 млн до 30 млн. Это не значит, что такие покупки он будет делать ежедневно, но рынку это дало дополнительный важный сигнал об увеличении интереса НБУ к увеличению ЗВР до конца этого года.
Учитывая разнонаправленность курсовых интересов крупных игроков, что приведет к очередным перекосам спроса и предложения – мы ожидаем на сегодня достаточно широкий коридор по доллару в пределах 24,50-24,80 гривен при объемах операций в пределах до 240 млн долларов при заключении до 420 сделок.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,57 / 24,62
евро – 26,93 / 26,98
российский рубль – 0,3765 / 0,3777
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