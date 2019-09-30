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К отопительному сезону готовы 99% домов - правительство

К отопительному сезону готовы 99% домов - правительство

По состоянию на начало октября к отопительному сезону в Украине не готовы более 500 жилых домов.

Об этом сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает пресс-служба правительства.

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«По технической готовности. По информации из регионов, готовность жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики – 100%. Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые правительство решает совместно с органами местного самоуправления», – сообщила Бабак.

По данным Кабмина, из 153 732 жилых домов в Украине к отопительному сезону подготовлены 153 224 дома – это 99,7% планового показателя. Социальная и культурная инфраструктура, в частности школы и детские сады, к отопительному сезону готовы на 99,99%.

По материалам hromadske.tv
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