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В НБУ дали прогноз уровня инфляции на конец года

В НБУ дали прогноз уровня инфляции на конец года

Уровень инфляции на конец 2019 года в Украине может достичь 6,3%.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.

“Есть прогноз по инфляции до конца 2019 года. Это ориентировочно 6,3% по сравнению с предыдущим годом”, – сообщил глава НБУ.

Справка Finance.ua

  • Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,3% в минувшем году до 2,7% в этом и 2,6% – в следующем при снижении курса до 30,5 грн/$1 к концу 2019 года и 31,5 грн/$1 – к концу 2020 года.
  • Ранее сообщалось, что базовая инфляция замедлилась и в годовом измерении в августе составила 7,2%.
По материалам Finance.UA
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