В НБУ дали прогноз уровня инфляции на конец года

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Уровень инфляции на конец 2019 года в Украине может достичь 6,3%.
Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий.
“Есть прогноз по инфляции до конца 2019 года. Это ориентировочно 6,3% по сравнению с предыдущим годом”, – сообщил глава НБУ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пару тысяч за наклейку: автоюрист оценил идею вернуть обязательный техосмотрВчера, 07:30 - 3393 6
В Киеве появились автоугонщики по методу «деньги под дворниками»Вчера, 05:39 - 4927 5
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 1804 4
Министр озвучила сроки старта отопительного сезонаПозавчера, 19:22 - 5344 4
Как оформить субсидию онлайн (инфографика)03.10.2019, 19:02 - 1015 3
Украинцам изменили минимальный пенсионный возраст - решение КСВчера, 12:07 - 163481
В НБУ сообщили, имеет ли право банк передавать долг физлица коллектору без предупрежденияВчера, 14:01 - 2646
Фактическая зарплата в агросекторе втрое выше официальнойВчера, 21:00 - 1957
Имеет ли право полицейский требовать у водителя документы на право управленияВчера, 20:01 - 1804 4
Куда украинцы в будущем могут поехать без визВчера, 15:16 - 1803 1
Suzuki показала свой новый миниатюрный кроссовер (фото)Позавчера, 12:10 - 681
Маск официально представил космический корабль Starship30.09.2019, 11:10 - 1459
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 1366
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 2590
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2872