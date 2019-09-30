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За девять месяцев в бюджеты всех уровней собрали на 18,6% больше налогов

За девять месяцев в бюджеты всех уровней собрали на 18,6% больше налогов

За 9 месяцев 2019 года налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды составили 729,9 млрд грн, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы Украины.

“Государственная налоговая служба выполнила текущий план. По оперативным данным, за 9 месяцев этого года ГНС ​​обеспечила поступления в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды в размере 729,9 млрд грн., что на 114,2 млрд грн, или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в государственный бюджет в целом поступило 338,2 млрд грн, в том числе – 331,1 млрд грн в общий и 7,1 млрд грн в специальный фонд”, – сообщили налоговики.

Также по сравнению с прошлогодними показателями, как указано, выросли поступления в местные бюджеты и государственные целевые фонды.

В частности, в январе-сентябре местные бюджеты получили 192,9 млрд грн платежей, администрируемых ГНС, или “плюс” 32,3 млрд грн (+20,1%) к январю-сентябрю 2018 года. В государственные целевые фонды за этот же период поступило 198,7 млрд грн ЕСВ, на 34,9 млрд грн, или 21,3% больше, чем за январь-сентябрь 2018 года.

По материалам УНН
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