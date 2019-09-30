Министр озвучила сроки старта отопительного сезона

Власть по регионам готовы начать подключение отопление объектам социальной сферы с 10 октября, а жилому фонду – с 15 октября, они технически готовы к отопительному сезону.

Об этом сказала министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает Правительственный портал.

“Правительство сделало все, чтобы отопительный сезон 2019/20 начался вовремя во всех городах Украины. Календарная дата старта – 15 октября. Но в каждом регионе органы местного самоуправления сами решают, когда начинать отопительный сезон”, – сказала министр.

По технической готовности. По информации из регионов, готовность жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики – 100%.

Есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и у тепловиков Донецкой и Луганской областей, которые Правительство решает совместно с органами местного самоуправления.

По информации от областных и Киевской городской государственных администраций, по состоянию на 1 октября готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2019/20 года такова:

Жилой фонд

из 153 732 жилых домов, которые должны быть комплексно подготовлены к зиме, подготовлены 153 224 домов (99,7% от плана). Готовность жилого фонда, обслуживаемого управляющими – 99,7%, ОСМД , ЖСК или самостоятельно жителями – 99,5%.

Объекты социально-культурного назначения