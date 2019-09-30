Теплопоставщикам могут простить часть долгов за газ

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В Кабинете Министров Украины разработали проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения урегулирования задолженности за потребленные энергоносители теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций, предприятий централизованного водоснабжения и водоотвода». Им правительство предлагает упростить процесс реструктуризации долгов за газ для компаний, осуществляющих централизованное теплоснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, ссылаясь на Министра развития общин и территорий Украины Алену Бабак.
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“Сейчас реструктуризации подлежит только задолженность за газ, возникшая на 1 июля 2016 года. Но с тех пор все предприятия теплоэнергетики накопили дополнительно еще 17,5 млрд долгов, то есть на сегодня совокупный долг ТКЭ за газ достиг 32,5 млрд грн», – отметила министр.
По ее словам государство и органы местного самоуправления не имеют источников погашения таких долгов, поэтому этот вопрос нужно урегулировать на законодательном уровне.
«Предлагаем на законодательном уровне разрешить реструктуризировать задолженность предприятиям теплоэнергетики, которая возникла из-за задержки субсидий, льгот или несвоевременной корректировки тарифов. Надеемся, НАК «Нафтогаз» согласится на компромисс и рассмотрит фиксацию даты, которая и будет определять объем долга, который подлежит реструктуризации», – добавила Бабак.
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