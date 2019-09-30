Оплатить коммунальные услуги теперь можно в приложении (инфографика)

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В городском приложении электронных услуг Kyiv Smart City появилась возможность оплатить жилищно-коммунальные услуги.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
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«Киевляне активно пользуются приложением ежедневно. Они платят за проезд, пополняют транспортные карты Kyiv Smart Card, покупают одноразовые QR-билеты и читают афишу событий. Киев – это «город в смартфоне», что уже работает. И наша цель – сделать его максимально полезным и удобным для киевлян. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы уже в этом году в приложении появилась возможность оплатить парковку и записать ребенка в детский сад», – сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.
В 2020 году в приложении планируется предоставить пользователям возможность:
Как отмечается, приложение Kyiv Smart City скачали более 75 тысяч человек. Из них ежедневно приложением пользуется около 9 тысяч владельцев смартфонов.
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