Вакансии для начинающих и студентов: где предлагают достойные условия (инфографика)

Наиболее желанным кандидатом студент будет в банковской сфере и логистике. Банки для новичка в основном предлагают работу кредитного эксперта или финансового консультанта.

Об этом сообщает The Point.

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“В сентябре росло и количество вакансий для студентов и работников без опыта, и количество резюме от «молодых-активных», которые пытаются найти друг друга. Важный фактор, влияющий на решение молодых специалистов в выборе работодателя — это предлагаемая заработная плата”, – говорится в сообщении.

Лидерами по спросу на молодых специалистов стали:

Логистическая сфера и банковский сегмент (эти сферы предлагают 14 и 13% новых и обновленных вакансий по подрубрике «Студенты-Начало карьеры»).

6% вакансий приходится на телекоммуникационную сферу.

Продажи, автобизнес, медицина, бухгалтерия и админперсонал занимают 5% вакансий.

До 10 000 грн заработной платы можно получить новичку в административной сфере, более 10 тысяч предлагают охранникам, эйчарам и начинающим медикам. Продавцы, «спортсмены» и логисты могут рассчитывать на вознаграждение свыше 12 000 грн. Но привлекательная зарплата – это привилегия сферы информационных технологий, где средняя предлагаемая зарплата составляет более 15 000 грн.