Как оформить субсидию онлайн (инфографика)

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Министерство социальной политики объяснило украинцам, как получить свою субсидию онлайн.
Об этом говорится на сайте министерства.
В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи с оплатой коммунальных услуг”, – подчеркивает министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.
Что нужно, чтобы оформить субсидию через Интернет:
В случае избрания «регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью» и «регистрация или вход с идентификацией BankID», подача и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.
В случае избрания «регистрация или вход по адресу электронной почты» указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).
После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:
После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.
На электронный адрес поступит уведомление:
Рассматривать заявление будет именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.
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