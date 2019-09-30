0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 102 0

Как оформить субсидию онлайн (инфографика)

Как оформить субсидию онлайн (инфографика)

Министерство социальной политики объяснило украинцам, как получить свою субсидию онлайн.

Об этом говорится на сайте министерства.

В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи с оплатой коммунальных услуг”, – подчеркивает министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Что нужно, чтобы оформить субсидию через Интернет:

  • Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины https://www.msp.gov.ua/ в рубрику «Е-Сервисы»
  • В рубрике «Е-Сервисы» выбираем «Субсидии»
  • Автоматически переводит на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/, где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.
  • На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии Заявителю нужно выбрать один из вариантов регистрации/входа.

В случае избрания «регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью» и «регистрация или вход с идентификацией BankID», подача и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае избрания «регистрация или вход по адресу электронной почты» указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

Как экономить на коммуналке 2019

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

  • Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделение банка),
  • Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.

На электронный адрес поступит уведомление:

  • ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии было успешно зарегистрировано. Сохраните номер заявки.

Рассматривать заявление будет именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.