Как оформить субсидию онлайн (инфографика)

Министерство социальной политики объяснило украинцам, как получить свою субсидию онлайн.

Об этом говорится на сайте министерства.

В проекте бюджета на 2020 год заложено 47 628,6 млн грн на выплату льгот и субсидий. Этой суммы хватит для удовлетворения потребностей всех категорий населения, нуждающихся в государственной помощи с оплатой коммунальных услуг”, – подчеркивает министр социальной политики Украины Юлия Соколовская.

Что нужно, чтобы оформить субсидию через Интернет:

Зайти на сайт Министерства социальной политики Украины https://www.msp.gov.ua/ в рубрику «Е-Сервисы»

В рубрике «Е-Сервисы» выбираем «Субсидии»

Автоматически переводит на сайт https://subsidii.mlsp.gov.ua/, где нужно заполнить форму, а именно выбрать 1 из трех способов регистрации.

На стартовой странице Системы предоставления услуги предварительной регистрации документов о назначении жилищной субсидии Заявителю нужно выбрать один из вариантов регистрации/входа.

В случае избрания «регистрация или вход с идентификацией электронной цифровой подписью» и «регистрация или вход с идентификацией BankID», подача и подписание документов происходит исключительно в электронном виде без необходимости личного посещения управления социальной защиты.

В случае избрания «регистрация или вход по адресу электронной почты» указано, что необходимо подать документы в бумажной форме (после заполнения формы на сайте вам придет ПДФ-версия документа, которую нужно будет распечатать, подписать и занести в орган социальной защиты).

После успешного входа в систему будет осуществлен переход к заполнению электронных форм:

Заявления о назначении и предоставлении в денежной форме через (указывается отделение банка),

Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии

После заполнения всех необходимых реквизитов необходимо проверить и подтвердить правильность внесенных данных и подать документ.

На электронный адрес поступит уведомление:

ваше электронное заявление на назначение жилищной субсидии было успешно зарегистрировано. Сохраните номер заявки.

Рассматривать заявление будет именно тот орган социальной защиты населения, который вы указали при заполнении электронной формы.