Межбанк: гривну продолжат атаковать

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Четверг на валютном рынке продолжит череду нервных потрясений этой недели как у клиентов, так и самих банкиров. Активные спекулятивные атаки на гривну только усилятся, а уровень межбанковских котировок будет активно штурмовать порог 25 гривен и выше.
Это отразится и на поведении наличного рынка, где:
1) увеличится спред между покупкой и продажей валюты за счет значительных валютных рисков и роста спроса на валюту со стороны населения;
2) на дефиците наличного доллара и евро в кассах банков и у финкомпаний финансисты будут активно раскачивать курс с частой сменой котировок в течении дня в зависимости от ситуации.
Кроме этого, напуганные новым взлетом котировок покупатели опять выйдут на торги со скупкой валюты по уже опять «новым» ценам и на опасениях дальнейшего роста курса также будут спешить заключать сделки для фиксации котировок. Это психологически будет давить на гривну и сработает против нацвалюты.
Экспортеры же пока будут стараться продавать валюту по-минимуму, заканчивая тратить имеющуюся у них гривну от возмещений НДС. Недостаток предложения на фоне растущего спроса как на межбанке, так и на наличном рынке – отличный шанс для спекулянтов опять взорвать курс и заработать на ажиотаже.
Обменники продолжат активно раскручивать рынок, работая с значительным уровнем спреда в 40-80 копеек и в случае дальнейшего роста межбанка – опять играть на опережение, завышая свои ценники значительно выше уровня торгов.
НБУ опять придется вмешиваться в ситуацию с продажей валюты через Matching. Вчера он продал до 170 млн долларов в пределах от 24,79 до 24,90 гривен, но окончательно сбить ажиотаж ему не удалось.
Учитывая “проблемность” рынка и девальвационные настроения последних дней – мы ожидаем на сегодня широкий коридор по доллару в пределах 24,75-25,25 гривен с продолжением массированных спекулятивных атак на гривну и выходами Нацбанка с продажей доллара для тушения валютного ажиотажа.
Статистика торгов опять будет неплохой за счет активных операций регулятора по стабилизации рынка — в пределах до 260 млн долларов при заключении до 490 сделок. Как и вчера – основная часть сделок будет носить спекулятивный характер. Главным “возмутителем спокойствия” на валютном рынке будет поведение наличного рынка и существенная разница между курсами межбанка и обменниками. Именно на этой разнице сегодня и будут активно зарабатывать финансисты.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,90 / 24,93
евро – 27,25 / 27,29
российский рубль – 0,3816 / 0,3822
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