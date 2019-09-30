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Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити

Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити

К концу 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев – Херсон.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Как сообщил руководитель Укрзализныци, сейчас наблюдается увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении очень актуален.

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К концу года будут курсировать два скоростных дневных поезда Интерсити и ночной поезд.

Справка Finance.ua

  • Из Киева в Херсон в настоящее время курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.
  • Плацкарт Эконом, стоимость билета – 124,46 грн.
  • Сидячий 2-й класс Интерсити, стоимость билета – 362,33 грн.
По материалам Finance.UA
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