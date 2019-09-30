К концу 2019 года Укрзализныця запустит еще один скоростной поезд Интерсити Киев – Херсон.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

Как сообщил руководитель Укрзализныци, сейчас наблюдается увеличение пассажиропотока в Херсон, поэтому вопрос назначения еще одного скоростного поезда в этом направлении очень актуален.

К концу года будут курсировать два скоростных дневных поезда Интерсити и ночной поезд.

Справка Finance.ua

Из Киева в Херсон в настоящее время курсируют скоростной поезд Интерсити № 766 и ночной пассажирский поезд № 102.

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