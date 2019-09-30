НБУ задействован почти 400 судах, связанных с ПриватБанком

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В целом на сегодня в работе почти 400 судебных процессов, связанных с ПриватБанком, к которым привлечен Национальный банк.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.
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Об отсутствии законных оснований для возвращения акций ПриватБанка бывшим владельцам рассказал в эфире Громадське ТВ начальник Управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Виктор Григорчук.
«В Законе «О системе гарантирования вкладов физических лиц» установлен прямой запрет на возврат акций от государства предыдущим владельцам. То есть, если инвестор, а в случае с ПриватБанком – это государство, приобрел акции неплатежеспособного банка, то он не может быть лишен права собственности на приобретенные им акции. Кроме того, предыдущие владельцы банка не имеют права требовать от государства возмещения любого ущерба, который по их мнению мог быть понесен в результате приобретения акций банка», – отметил Виктор Григорчук.
Он рассказал, что Хозяйственный суд г. Киева продолжил рассмотрение иска бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского о возврате ему акций банка и объявил перерыв до 8 октября.
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