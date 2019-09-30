Суд обязал Жеваго выплатить более 1,5 млрд грн Нацбанку

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Шевченковский районный суд Киева 1 октября принял решение о взыскании с бывшего владельца банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго 1,539 млрд грн в пользу Национального банка.
Речь идет о взыскании в счет погашения задолженности банка «Финансы и Кредит» по предоставленным ранее кредитам рефинансирования, говорится в сообщении на сайте НБУ.
В то же время суд отказал Константину Жеваго во встречном иске о признании недействительным договора поручительства, заключенного с Национальным банком.
В НБУ напомнили, что в 2015 году Жеваго, который на тот момент был владельцем банка “Финансы и Кредит”, заключил с Нацбанком договор поручительства о погашении кредитов рефинансирования по ряду кредитных договоров, взяв на себя личные обязательства по погашению задолженности финансового учреждения перед НБУ.
Но поскольку Жеваго «продемонстрировал нежелание добросовестно выполнять взятые на себя обязательства по договору поручительства об погашение кредитов рефинансирования банка», в декабре 2015 года Нацбанк обратился в суд с целью взыскания задолженности в судебном порядке.
«Фактически судебный процесс длился почти 3,5 года, поскольку оппонент использовал все возможности для затягивания процесса», – отмечают в НБУ.
Там также добавили, что после того, как решение суда вступит в силу, Нацбанк предпримет все возможные правовые меры для взыскания средств с Жеваго.
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