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Рада ввела в Украине авторизированных экономических операторов

Рада ввела в Украине авторизированных экономических операторов

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №1048 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизированных экономических операторов».

За принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Основная цель законопроекта – внедрение в Украине действенного института авторизованного экономического оператора (АЕО), аналогичного тому, который функционирует в ЕС.

Суть программы АЕО заключается в установлении доверительных отношений бизнеса и таможни. Сегодня программы АЕО уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в активной стадии внедрения, кроме того, в мире уже заключено 78 Соглашений о взаимном признании АЕО. По данным ЕС, более 80% всех таможенных оформлений осуществляется предприятиями, которые используют инструменты программы АЕО.

Будущее признание статуса АЕО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЕО в формировании так называемых безопасных цепей поставок товаров, предоставит существенные упрощения при совершении таможенных формальностей для ответственного бизнеса, повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.

По материалам Finance.UA
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