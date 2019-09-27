Рада ввела в Украине авторизированных экономических операторов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №1048 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно некоторых вопросов функционирования авторизированных экономических операторов».
За принятие соответствующего решения проголосовали 270 народных депутатов.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Читайте также: Рада приняла закон об упрощении лицензирования
Основная цель законопроекта – внедрение в Украине действенного института авторизованного экономического оператора (АЕО), аналогичного тому, который функционирует в ЕС.
Суть программы АЕО заключается в установлении доверительных отношений бизнеса и таможни. Сегодня программы АЕО уже реализованы в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в активной стадии внедрения, кроме того, в мире уже заключено 78 Соглашений о взаимном признании АЕО. По данным ЕС, более 80% всех таможенных оформлений осуществляется предприятиями, которые используют инструменты программы АЕО.
Будущее признание статуса АЕО таможенными органами стран ЕС обеспечит участие украинских АЕО в формировании так называемых безопасных цепей поставок товаров, предоставит существенные упрощения при совершении таможенных формальностей для ответственного бизнеса, повысит их конкурентоспособность на внешнем и внутреннем рынках.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод7 ч. назад - 1265 12
Межбанк: атаки на гривну продолжаются9 ч. назад - 4464 7
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ8 ч. назад - 3123 5
Экономика Украины должна расти через успешность человеческого капитала - Гончарук12 ч. назад - 628 5
Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам9 ч. назад - 2006 3
Межбанк: атаки на гривну продолжаются9 ч. назад - 4464 7
Прогноз по курсу на октябрь10 ч. назад - 4324
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ8 ч. назад - 3123 5
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллара5 ч. назад - 2977 2
Правительство планирует улучшить жилищные условия 80% граждан12 ч. назад - 2130 2
Маск официально представил космический корабль StarshipПозавчера, 11:10 - 851
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 887
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1611
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2291
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2777