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В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллара

В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллара

Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, чем вызвано необычное для этого периода укрепления гривны.

Об этом она сказала в программе “Ваша Свобода”.

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“Уже фактически четвертый год у нас в стране плавающий курс валют. Мы видим, что тренд в этом году отличается от предыдущих, то есть укрепление гривны летом и обратный (послабление – ред.) осенью”, – пояснила Маркарова.

К факторам, влияющим на укрепление гривны, Министерка отнесла следующие:

  • увеличение интереса международных покупателей к нашим ценным бумагам,
  • возросшая инвестиционная активность в реальном секторе,
  • немного увеличенная производительность в сельскохозяйственном секторе.

Маркарова также подчеркнула, что это не просто временные факторы, ведь они могут стать долгосрочными трендами.

По материалам Espreso.tv
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