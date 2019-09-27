В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллара

Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, чем вызвано необычное для этого периода укрепления гривны.

Об этом она сказала в программе “Ваша Свобода”.

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“Уже фактически четвертый год у нас в стране плавающий курс валют. Мы видим, что тренд в этом году отличается от предыдущих, то есть укрепление гривны летом и обратный (послабление – ред.) осенью”, – пояснила Маркарова.

К факторам, влияющим на укрепление гривны, Министерка отнесла следующие:

увеличение интереса международных покупателей к нашим ценным бумагам,

возросшая инвестиционная активность в реальном секторе,

немного увеличенная производительность в сельскохозяйственном секторе.

Маркарова также подчеркнула, что это не просто временные факторы, ведь они могут стать долгосрочными трендами.