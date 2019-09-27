В Минфине объяснили укрепление гривны относительно доллара

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Министр финансов Оксана Маркарова объяснила, чем вызвано необычное для этого периода укрепления гривны.
Об этом она сказала в программе “Ваша Свобода”.
Читайте также: Эксперт НБУ назвал причины роста курса доллара
“Уже фактически четвертый год у нас в стране плавающий курс валют. Мы видим, что тренд в этом году отличается от предыдущих, то есть укрепление гривны летом и обратный (послабление – ред.) осенью”, – пояснила Маркарова.
К факторам, влияющим на укрепление гривны, Министерка отнесла следующие:
Маркарова также подчеркнула, что это не просто временные факторы, ведь они могут стать долгосрочными трендами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод7 ч. назад - 1265 12
Межбанк: атаки на гривну продолжаются9 ч. назад - 4464 7
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ8 ч. назад - 3123 5
Экономика Украины должна расти через успешность человеческого капитала - Гончарук12 ч. назад - 628 5
Нацбанк придумал новый способ снизить ставки по валютным депозитам9 ч. назад - 2006 3
Межбанк: атаки на гривну продолжаются9 ч. назад - 4464 7
Прогноз по курсу на октябрь10 ч. назад - 4324
Почему при укреплении курса гривны цены не снижаются - НБУ8 ч. назад - 3123 5
Эксперт НБУ назвал причину роста курса доллара5 ч. назад - 2977 2
Правительство планирует улучшить жилищные условия 80% граждан12 ч. назад - 2130 2
Маск официально представил космический корабль StarshipПозавчера, 11:10 - 851
Huawei представила дешевые версии своих флагманских смартфонов27.09.2019, 12:10 - 887
Xiaomi представил бюджетный Redmi 8A (фото)25.09.2019, 15:10 - 1614
Принят стандарт телевизоров 8K Ultra HD23.09.2019, 15:10 - 2292
Apple выпустила iOS 13 и WatchOS 6 (фото)20.09.2019, 12:10 - 2777