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Рада приняла закон об упрощении лицензирования

Рада приняла закон об упрощении лицензирования

Верховная Рада Украины приняла в целом закон, упрощающий условия лицензирования хозяйственной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Принятый законопроект призван навести порядок в системе лицензирования и привести к единой логике специальные и общий закон. Документ существенно упрощает процедуры лицензирования и делает их более понятными и простыми для бизнеса», — прокомментировал решение депутатов заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Дмитрий Романович.

Кроме того, принятый закон вводит новое наказание за нарушение условий лицензирования — полную или частичную остановку действия лицензии (с возможностью восстановления действия лицензии в будущем).

Также законом унифицировали размер штрафов за нарушение условий действия лицензии и процедуру их обжалования.

По материалам hromadske.tv
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