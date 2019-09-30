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Деловые ожидания украинского бизнеса улучшились - Нацбанк

Деловые ожидания украинского бизнеса улучшились - Нацбанк

Бизнес продолжает улучшать ожидания относительно своих экономических результатов, в частности, предприятия ожидают роста объемов новых заказов, стоимости услуг подрядчиков и закупочных цен.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ по результатам ежемесячного опроса регулятора.

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По итогам сентября индекс ожиданий деловой активности (ІОДА), который Национальный банк рассчитывает с июля 2019 года, вырос на 2.1 б.п. до отметки 56.6. Это означает, что значение индекса, как и ранее, превышает нейтральный уровень 50 пунктов, и сигнализирует о сохранении оптимистичных ожиданий бизнеса.

В сентябре все сектора одобрительно оценили результаты экономической деятельности. Наиболее оптимистично были настроены компании, которые оказывают услуги.

Подробнее ознакомиться с результатами сентябрьского опроса можно по ссылке.

По материалам Finance.UA
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