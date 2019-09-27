Еще одна компания Коломойского погасила задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования

1 октября 2019 года ООО “Арлан” выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

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Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО “Арлан”. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ “Приватбанк” по кредиту рефинансирования.

18 сентября 2019 года Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО “Арлан”. Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступило ООО “Арлан”, последнее обязывалось погасить задолженность ПриватБанку по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества.

Это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ “Приватбанк” путем заключения мирового соглашения.