Еще одна компания Коломойского погасила задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования

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1 октября 2019 года ООО “Арлан” выполнило обязательства перед Национальным банком по соглашению, частично погасив задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
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Напомним, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на недвижимое имущество, принадлежащее ООО “Арлан”. Это имущество было передано в ипотеку в качестве обеспечения обязательств АО КБ “Приватбанк” по кредиту рефинансирования.
18 сентября 2019 года Центральный апелляционный хозяйственный суд утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и ООО “Арлан”. Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступило ООО “Арлан”, последнее обязывалось погасить задолженность ПриватБанку по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости ипотечного имущества.
Это уже второй пример решения судебного спора с имущественным поручителем по кредитным обязательствам АО КБ “Приватбанк” путем заключения мирового соглашения.
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