За месяц работы в ВАКС поступило почти 90 производств

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За сентябрь в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поступило 86 уголовных производств.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.
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“В течение первого трудового месяца (с 5 по 30 сентября) в Высший антикоррупционный суд поступило 86 уголовных производств, которые были распределены на 7 коллегий судей. На рассмотрение 6 следственных судей в целом попало 747 ходатайств, жалоб и заявлений”, – отмечается в сообщении.
Напомним, с принятием законопроекта закона № 1025 в Высший антикоррупционный суд передают дела, которые ранее расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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