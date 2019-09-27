За месяц работы в ВАКС поступило почти 90 производств

За сентябрь в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) поступило 86 уголовных производств.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

Читайте также: ВАКС будет вести дело о хищении 98 млн грн из Укрзализныци

“В течение первого трудового месяца (с 5 по 30 сентября) в Высший антикоррупционный суд поступило 86 уголовных производств, которые были распределены на 7 коллегий судей. На рассмотрение 6 следственных судей в целом попало 747 ходатайств, жалоб и заявлений”, – отмечается в сообщении.

Напомним, с принятием законопроекта закона № 1025 в Высший антикоррупционный суд передают дела, которые ранее расследовали Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура.