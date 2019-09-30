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Sony разрабатывает собственный голографический дисплей

Sony разрабатывает собственный голографический дисплей

Sony работает над созданием собственного голографического дисплея, который будет подстраиваться под пользователя. Компания подала заявку на патент голографического экрана в USPTO (Бюро по патентам и товарным знакам США).

В документе говорится, что новый голографический дисплей работает автономно и пользователь сможет обойтись без 3D-очков.

Для создания голографического эффекта Sony использует излучатель света и микрозеркала. Они способны менять угол отражения света. Излучаемый свет модулируется таким образом, чтобы создавать для геймера эффект 3D. В патенте говорится, что зеркала будут двигаться по командам микроконтроллера, который работает в паре с технологией отслеживания взгляда.

В устройство также встроены датчики, которые определяют количество зрителей, расстояние пользователя от экрана и уровень яркости освещения.

Датчики будут следить за игроком и подстраивать изображение под его положение. Пользователю не придется сидеть смирно и смотреть только прямо. К тому же в патенте сообщается, что для каждого зрителя устройство может проецировать разный формат изображения. Например, один пользователь может получать 3D-изображение, а другой 2D.

Также в патенте говорится, что дисплей будет совместим не только с PlayStation, но и с консолями Microsoft, Nintendo, а также производителями VR-устройств, телевизоров и прочей электроники.

По материалам Комментарии
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