Sony разрабатывает собственный голографический дисплей

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Sony работает над созданием собственного голографического дисплея, который будет подстраиваться под пользователя. Компания подала заявку на патент голографического экрана в USPTO (Бюро по патентам и товарным знакам США).
В документе говорится, что новый голографический дисплей работает автономно и пользователь сможет обойтись без 3D-очков.
Для создания голографического эффекта Sony использует излучатель света и микрозеркала. Они способны менять угол отражения света. Излучаемый свет модулируется таким образом, чтобы создавать для геймера эффект 3D. В патенте говорится, что зеркала будут двигаться по командам микроконтроллера, который работает в паре с технологией отслеживания взгляда.
В устройство также встроены датчики, которые определяют количество зрителей, расстояние пользователя от экрана и уровень яркости освещения.
Датчики будут следить за игроком и подстраивать изображение под его положение. Пользователю не придется сидеть смирно и смотреть только прямо. К тому же в патенте сообщается, что для каждого зрителя устройство может проецировать разный формат изображения. Например, один пользователь может получать 3D-изображение, а другой 2D.
Также в патенте говорится, что дисплей будет совместим не только с PlayStation, но и с консолями Microsoft, Nintendo, а также производителями VR-устройств, телевизоров и прочей электроники.
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