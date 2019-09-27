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Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод

Газпром: мы построим "Северный поток-2" в обход Дании в случае отказа согласовать газопровод

“Газпром” построит “Северный поток-2” в обход Дании в случае отказа согласовать маршрут газопровода.

Об этом заявил председатель совета директоров “Газпрома” Виктор Зубков на Российской энергетической неделе.

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“Мы практически подошли к территориальным водам экономической зоны Дании. Газопровод построен на 83%, осталось немного. В Дании должны понимать, что никаких объективных причин не согласовать прохождение нет. Тем более на днях они согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу. Дело в том, что, если не согласуют, то мы обойдем эту экономическую зону Дании. Будет дольше, будет дороже, но это же газ для стран Европы, и удивительно, что такая ситуация происходит”, – сказал Зубков.

По материалам УНН
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