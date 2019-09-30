Украинцам изменили минимальный пенсионный возраст - решение КС

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Украинским пенсионерам изменили порядок выплаты пенсий. В частности, Конституционный суд признал незаконным установление минимального возраста, необходимого для начисления пенсии по выслуге лет.
Получить пенсию по выслуге лет работники летного и летно-испытательного состава теперь смогут до 50 лет. Также согласно новому закону работники сферы медицины, образования, социального обеспечения и театрально-концертных и других зрелищных коллективов смогут выйти на пенсию до достижения 55-летнего возраста.
Кроме того, Верховная Рада должна рассмотреть законопроект о снижении пенсионного возраста для женщин до 55 лет при условии, что их рабочий стаж составляет 30 лет.
Согласно решению КСУ, пенсию по выслуге лет согласно ст. 51 Закона № 1788 смогут получить граждане, которые работают на вредных предприятиях, утратили трудоспособность в условиях работы до наступления пенсионного возраста.
Согласно закону о повышении на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличении на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии по выслуге лет для отдельных категорий работников – лишают их права на социальную защиту и поэтому не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, и, соответственно, являются незаконными.
Ранее сообщалось, что минимальный возраст выхода на пенсию в Украине не соответствует среднестатистической продолжительности жизни граждан.
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