Glovo начал работать еще в одном городе

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С 1 октября сервисом доставки Glovo смогут пользоваться жители Херсона.
Как заказать – необходимо воспользоваться бесплатным приложением, которое можно загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android).После создания учетной записи, необходимо выбрать услугу, кликнув на:«Рестораны», «Аптеки», «Подарки», «Снеки», «Магазины».
Опция «Курьер», которая позволяет передать любой предмет в зоне действия сервиса Glovo.
Стоимость такой услуги фиксированная и составляет 69 грн. При этом габариты заказа должны соответствовать размерам и грузоподъемности фирменного рюкзака курьера, то есть не превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см.
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