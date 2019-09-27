Glovo начал работать еще в одном городе

С 1 октября сервисом доставки Glovo смогут пользоваться жители Херсона.

Как заказать – необходимо воспользоваться бесплатным приложением, которое можно загрузить из App Store (iOS) или Google Play (Android).

После создания учетной записи, необходимо выбрать услугу, кликнув на:«Рестораны», «Аптеки», «Подарки», «Снеки», «Магазины».

Опция «Курьер», которая позволяет передать любой предмет в зоне действия сервиса Glovo.

Стоимость такой услуги фиксированная и составляет 69 грн. При этом габариты заказа должны соответствовать размерам и грузоподъемности фирменного рюкзака курьера, то есть не превышать вес 9 кг и параметры 40х40х30 см.

Справка Finance.ua:

Glovo появился в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове и Полтаве.