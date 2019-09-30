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Нацбанк сообщил, сколько банкнот гривны изготовил за 25 лет

Нацбанк сообщил, сколько банкнот гривны изготовил за 25 лет

За четверть века Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины изготовил почти 25 млрд банкнот гривны и 11 млрд разменных и оборотных монет.

Об этом рассказал генеральный директор БМД Владимир Баглай во время пресс-тура, посвященного 25-летию Банкнотно-монетного двора – предприятия, которое производит украинские деньги с 1 октября 1994 года.

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Банкнотно-монетный двор (БМД) на 100% обеспечивает потребности Украины в изготовлении собственной денежной единицы: банкнот, разменных, оборотных и памятных монет.

Как отметил начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко, система защиты банкнот гривен находится на высоком уровне, сопоставимом с уровнем систем защиты ведущих валют мира. В то же время количество изъятых подделок национальной валюты стабильно низкое.

«Банкнота номиналом 1000 гривен имеет более 20 элементов защиты, позволяющих гарантированно подтвердить ее подлинность», – отметил Тищенко.

Он добавил, что введение в обращение новой банкноты номиналом 1000 гривен сделает расчеты для граждан и бизнеса удобными, будет способствовать уменьшению операционных расходов банковских учреждений и расходов на инкассацию.

По материалам Finance.UA
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